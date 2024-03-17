2024-03-17 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الاحد، ان الحكومة المحلية لا تقف ضد حرية الرأي ومصادرة الحقوق لكنها تقف بوجه من ينتهك حرمة المحافظة. جاء ذلك خلال مؤتمر كبير خاص بقرار غلق مخازن المشروبات الكحولية وتحت شعار “الديوانية لأهلها”. وقال الزاملي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، اننا “لسنا ضد حرية الرأي […]

ظهرت المقالة محافظ الديوانية: لسنا ضد حرية الرأي ومصادرة الحقوق لكننا نقف بوجه من ينتهك حرمة المحافظة أولاً على ايرث نيوز.