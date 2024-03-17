2024-03-17 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوبي قطاع غزة “باسم الإنسانية”. وطالب تيدروس أدهانوم إسرائيل بعدم المضي قدما في خطتها والسعي لإحلال السلام، مؤكدا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلا ممكنا. وكتب تيدروس […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تدعو إسرائيل للامتناع عن اجتياح رفح أولاً على ايرث نيوز.