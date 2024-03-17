2024-03-17 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة حكومة بنيامين نتنياهو واستعادة الأسرى الإسرائيليين. وتجمع أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وعدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الحرب في تل أبيب، وأغلقوا بعض الطرق في المدينة.الان وليس غدا نريد وقف للحرب وأستعادة الاسرى والمحتجزين هذا ما طالب به متظاهرون اسرائيليون خرجوا بالقدس المحتلة وتل […]

ظهرت المقالة تظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو أولاً على ايرث نيوز.