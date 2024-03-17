2024-03-17 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، من تصريحات حديثة لمسؤول عسكري إسرائيلي سابق، حول تقسيم طهران من خلال الخلاف العرقي. ورد كنعاني على منصة “إكس”، أمس السبت، على مقترح ضابط المخابرات العسكرية الإسرائيلي السابق، مردخاي كيدار، بتغيير النظام في إيران، بتحريض من الأقليات العرقية. وكان كيدار كتب مقالا افتتاحيا نشرته صحيفة […]

ظهرت المقالة إيران تسخر من مقترح مسؤول إسرائيلي سابق بـ”تفكيكها” بواسطة الخلافات العرقية أولاً على ايرث نيوز.