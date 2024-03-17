بينها الذهب.. ارتفاع صادرات 3 منتجات تركية إلى العراق خلال 2024

2024-03-17 11:50:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت صادرات تركيا إلى العراق من الذهب والخضراوات والفواكه خلال الشهر الأول من السنة الحالية مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية إذ بلغت قيمة صادرات تركيا من الذهب بشهر كانون الثاني ٢٠٢٤ ١٢٣ مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ٩٧ حيث كانت قيمة صادراتها من الذهب إلى العراق في كانون الثاني ٢٠٢٢ بحدود ٦٣ مليون دولار أمريكي. وبحسب الخبير الاثتصادي، منار العبيدي، فإن صادرات تركيا من الفواكه والخضراوات فبلغت في شهر كانون الثاني من العام الحالي ما قيمته ٩١ مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ٩٠ حيث كانت قيمة صادراتها في شهر كانون الثاني من العام الماضي ٤٨ مليون دولار فقط. ومن المرجح أن تكون هذه الزيادة بسبب اضطرار تجار كلا السلعتين من دخول منصات التحويل الرسمية والكشف عن قيمة البضائع الحقيقية للحصول على الدولار في تركيا بعد أن كانت عملية التحويل سابقا تتم خارج المنظومة المصرفية ويتم تهريب أغلب السلع دون الكشف عنها، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الفواكه والخضراوات التركية، بحسب العبيدي. وحققت مجمل الصادرات التركية إلى العراق في الشهر الاول من السنة ارتفاعا ملحوظا مقابل السنة الماضية إذ بلغ مجمل قيمة السلع المصدرة إلى العراق من تركيا ٩٧٠ مليون دولار بعد أن كانت في نفس الفترة من ٢٠٢٣ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي. وتمثل صادرات سلع الذهب والمواد الغذائية النسبة الأكبر من الصادرات التركية إلى العراق.