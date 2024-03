تدريسي في كلية زراعة ذي قار يحصل على براءة اختراع لتخفيض غاز الأمونيا

2024-03-17 12:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت كلية الزراعة والاهوار في جامعة ذي قار عن حصول الدكتور احمد علي الصالحي على براءة اختراع للمرة الثانية عن إنتاج مادة مُتأيضة بيولوجياً وإثبات كفاءتها علمياً في تخفيض غاز الأمونيا المُصاحب لتربية الطيور الداجنة.وقالت الكلية في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان براءة اختراع الصالحي ” هدفت...

