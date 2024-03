2024-03-17 12:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت حكومة الرفاعي المحلية عن احالة مشاريع خدمية وبنى تحتية ضمن موازنة عام 2023 سيجري تنفيذها في القضاء.وذكر جابر الخير الله في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان المشاريع التي تم احالتها بلغت 17 مشروعا شملت اكساء شوارع متفرقة وخدمات متكاملة وتجهيز اليات تخصصية وتأهيل عدد من الشوارع.واضاف،...

The post الرفاعي: احالة 17 مشروعا للتنفيذ ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2023 first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post الرفاعي: احالة 17 مشروعا للتنفيذ ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2023 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.