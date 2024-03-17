رئيس الجمهورية يؤكد على متانة العلاقات بين العراق وإيطاليا

2024-03-17 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على أهمية التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي".وأكد رئيس الجمهورية "خلال اللقاء على متانة العلاقات التي تجمع العراق وإيطاليا، وضرورة مواصلة العمل على تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".وأشار الى "أهمية التنسيق والتشاور لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبذل المزيد من الجهود لتخفيف حدة التوترات ووقف الحرب على غزة".من جانبه، أعرب السفير ماوريتسيو كريكانتي "عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات القائمة مع العراق، ودعم إيطاليا لاستقرار العراق وأمنه وسلامة مواطنيه".