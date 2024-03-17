ميسان تعلن الكلفة الإجمالية لمشروع مداخل المحافظة ونسب إنجازه

2024-03-17 13:00:02 - المصدر: واع

ميسان ـ واع ـ شذى السودانيأعلنت محافظة ميسان، اليوم الأحد، نسب الإنجاز المتحققة في مشروع مداخل المحافظة، فيما حددت الكلفة الإجمالية للمشروع.وقال المهندس المقيم للمشروع، مجيد إبراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نسبة الإنجاز لمشروع بوابات ميسان بلغت أكثر من 90 بالمئة"، مبيناً أن "الكلفة الإجمالية للمشروع وصلت الى أكثر من مليار و800 مليون دينار".وأوضح، أن "بوابات مداخل المحافظة تندرج ضمن مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وتنفذ وفق تصاميم تحاكي الإرث الحضاري لمحافظة ميسان"، منوهاً بأن "المشروع سيسهم في انسيابية دخول المركبات كون المحافظة تحتوي على أربعة مداخل".وأضاف، أن "إنشاء هذه البوابات يأتي تماشياً مع حاجة المحافظة إلى استحداث مشاريع تواكب الحداثة في منظومة الطرق وإضفاء اللمسة الجمالية عليها".