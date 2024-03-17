2024-03-17 13:00:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

صوت مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، على انتخاب بدر الفحل محافظاً، فيما حدد موعد التصويت على نائبيه.

وقال رئيس مجلس المحافظة عادل الصميدعي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس محافظة صلاح الدين صوت اليوم خلال جلسة طارئة عقدت اليوم، بحضور 18 عضواً، على بدر الفحل محافظاً".

وأضاف الصميدعي، أن "التصويت جرى بكل أريحية وانسيابية وتم اختيار المحافظ بالأغلبية، حيث اكتملت حلقة الحكومة المحلية في صلاح الدين"، مؤكداً أنه "سيتم التصويت على نائبي المحافظ خلال الجلسات المقبلة".