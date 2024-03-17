2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن “تجارة أعضاء” بشرية في البلاد مشيرة إلى أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية. ولفتت وزارة الصحة في بيان لها إلى استدعاء بعض الأطباء المنخرطين في عمليات التبرع بأعضاء بشرية لقاء مبالغ مالية من المرضى، موضحة أن هذا “مخالف للقانون، […]

ظهرت المقالة الصحة السورية تحقق مع أطباء أجروا عمليات لمتبرعين بأعضاء بشرية وتكشف ما يشاع عن “المتاجرة بها” أولاً على ايرث نيوز.