الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي بجروح خطرة في قطاع غزة

2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض جندي في الكتيبة الهندسية 601 يوم الجمعة الماضي لإصابة خطرة خلال المعارك وسط قطاع غزة. ووفقا لتقارير في وسائل إعلام إسرائيلية، أصيب الجندي بنيران قذيفة صاروخية (آر بي جي) في المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وأورد الجيش الإسرائيلي حصيلة عملياته وسط قطاع غزة وخان يونس خلال الساعات الأخيرة، حيث […]

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