الحكيم: عدم فرض الرأي على الأغلبية السياسية من اهم أسس الاستقرار

2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاحد ، ان عدم فرض الرأي على الأغلبية السياسية من اهم أسس الاستقرار. وقال الحكيم في الذكرى الخامسة عشر لرحيل عزيز العراق عبد العزيز الحكيم، وتابعتها “ايرث نيوز، ان “للاستقرار اسس اهمها عـدم فـرض الرأي على الأغـلبیة السـیاسـیة الـوطـنیة، بل تـغلیب الـمصلحة الـعلیا لـلبلد في […]

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