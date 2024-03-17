وزير التخطيط يؤكد تواصل الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام 2024

2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، الاحد، تواصل الاستعدادات لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن، قبل نهاية العام الحالي 2024، فبما بين ان مشروع التعداد يعد احد الاولويات الاساسية للبرنامج الحكومي، لانه يمثل مشروعا تنمويا كبيرا. وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، ان “وزير التعقد ترأس اجتماعا للمعنيين بتنفيذ […]

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