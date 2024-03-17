2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرح الملياردير إيلون ماسك، أن أوكرانيا تخاطر بخسارة المزيد من المواطنين والأراضي إذا لم تبدأ عملية مفاوضات السلام. وقال ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”: “كلما طال غياب السلام هناك، أصبح الأمر أسوأ بالنسبة لمواطني أوكرانيا – سيموت المزيد من الناس وستفقد المزيد من الأراضي”. وأشار إلى أن جيش القوات المسلحة الأوكرانية تم […]

ظهرت المقالة ماسك: أوكرانيا ستخسر المزيد من الأشخاص والأقاليم إذا لم تبدأ المفاوضات أولاً على ايرث نيوز.