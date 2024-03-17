2024-03-17 13:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعا لاعب المنتخب الفلبيني كيفن إنغريسو، جماهير منتخب بلاده إلى ملئ الملعب في مواجهة منتخبنا الوطني بالتصفيات الآسيوية المزدوجة. وقال إنغريسو في تصريح نشره الاتحاد الفلبيني لكرة القدم، “في مباراتنا أمام العراق على ملعب ريزال في الفلبين، نريد امتلاء المدرجات بثلاثين ألف متفرج”. وبين أن “الدعم الجماهيري مهم جداً وهو يمنحنا القوة لتقديم […]

ظهرت المقالة لاعب الفلبين: نريد الملعب ممتلئاً أمام العراق أولاً على ايرث نيوز.