الاستثمار تعلن آخر تفاصيل استكمال بناء الوحدات السكنية في بسماية

2024-03-17 13:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأحد، أنها بصدد توقيع ملحق العقد مع شركة هانوا الكورية لاستكمال بناء الوحدات السكنية في مدينة بسماية.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد توقيع ملحق العقد وتوفير التمويل ستباشر الشركة الكورية ببناء الوحدات السكنية في مشروع مدينة بسماية"، مبيناً أن "هيئة الاستثمار تبحث عن اكثر من مصدر تمويل لبناء 70 الف وحدة سكنية".

وأوضح مكية أن "الطاقة التصميمية التنفيذية لشركة هانوا الكورية 10 الاف وحدة سكنية في السنة الواحدة، وان 70 الف وحدة سكنية ستكون على سبعة سنوات تنفيذية لاستكمال مشروع بسماية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رعى في 24 شباط 2024، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية.