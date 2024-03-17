بيتكوين تهبط إلى مستوى 66 ألف دولار.. وخسائر أعمق لـ "إيثريوم"

2024-03-17 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تراجعت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية على أدنى مستوى لها خلال 10 أيام، بعدما انخفضت إلى ما دون 66000 دولار. وهو انخفاض بنسبة 5 خلال آخر 24 ساعة. وأظهرت بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أدنى مستويات جديدة لأسعار البيتكوين عند 64,522 دولاراً على Bitstamp. التراجع كان أكبر لعملة إيثريوم، التي انخفضت 10.5 خلال آخر 7 أيام، لتتداول حول مستوى 3500 دولار. وتأثرت العملات المشفرة الهزلية، دوجكوين، وشيبا إينو، إذ تراجع كل منهما بأكثر من 10 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأشار حساب شهير يدعى Watcher.Guru على X، إلى أن انتهاء خيارات بقيمة 3.5 مليار دولار، كانت الدافع وراء عمليات البيع الكبير على عملتي بيتكوين، وإيثريوم.