وزير التخطيط: الاستعدادات متواصلة لإجراء التعداد السكاني قبل نهاية 2024

2024-03-17 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الأحد، تواصل الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، قبل نهاية العام الحالي. وأضاف تميم خلال ترؤسه اجتماعاً للمعنيين بتنفيذ التعداد العام للسكان، بحسب بيان تلقته لاقتصاد نيوز، أن مشروع التعداد يعد أحد الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي، لأنه يمثل مشروعاً تنموياً كبيراً. ولفت إلى أن الوزارة والحكومة ماضية في إكمال هذا المشروع، من خلال توفير جميع المستلزمات والمتطلبات وإنجاز مراحل العمل كافة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة لها. وبحسب البيان، فقد اطلع تميم خلال الاجتماع على تفاصيل وتطورات العمل في الاستعداد لتنفيذ التعداد.