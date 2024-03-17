الموارد تحصي اعداد المتجاوزين في بغداد.. ماذا عن المطاعم؟

2024-03-17 14:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أحصت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد المتجاوزين على البحيرات وضفاف الأنهر والقنوات والمبازل في العاصمة بغداد، فيما أشارت الى إزالة عدد من المطاعم. وقال مدير الموارد المائية في بغداد، عدي سليم: إنه تمت إقامة دعاوى قضائية ضد المتجاوزين على البحيرات والمبازل والقنوات والأنهر، وقد تمت محاسبتهم قضائياً، مؤكداً أن الوزارة لن تتنازل عن الدعوى القضائية المقامة ضد المتجاوزين. وأضاف سليم، أن عدد الدعاوى المقامة بلغ بحدود 1800 دعوى، منها أكثر من ألف دعوى قضائية في داخل بغداد فقط، وقد اكتسبت الدرجة القطعية، وشملت التجاوزات على البحيرات، والتجاوزات العامة على ضفاف الأنهر والقنوات والمبازل. ولفت إلى أن هناك تجاوزات أيضاً شمل المطاعم وتمت إزالتها، فيما توجد مطاعم قيد الإجراء القضائي، مؤكداً أن القضاء متعاون بشكل كامل مع الوزارة وقانونها.