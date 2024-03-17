وزارة الشباب تعلن جاهزية ملعب البصرة لاحتضان لقاء العراق والفلبين

2024-03-17 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة، جاهزية ملعب البصرة لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني المقررة إقامتها في الحادي والعشرين من شهر آذار الحالي ضمن منافسات الجولة الثالثة مـن التصفيات المــزدوجــة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الشباب والرياضة حسام حسن لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد :" تم استنفار ملاكات ملعب البصرة الدولي التابع لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، لتجهيزه من النواحي الفنية واللوجستية تأهباً للمباراة المرتقبة التي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره الفلبيني"، مبيناً أن" المباراة ستكون محط اهتمام من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي ونحن حريصون على إنجاز جميع مستلزمات إنجاح المواجهة".وأضاف حسن أنه " تم الانتهاء من جميع التحضيرات الخاصة بأرضية الملعب ومنازع اللاعبين وأعمال الكهربائيات والإنارة والصوتيات وشاشة العرض إلى جانب تأمين شبكة الإنترنت، وتجهيز قاعة المؤتمرات وتنظيف مقاعد الجمهور بعد الاستعانة بعدد من الفرق التطوعية في محافظة البصرة".وتابع حسن، أن" الوزارة استحدثت لجنة لاستقبال المنتخب الفلبيني في مطار البصرة الدولي، لدعم الأمور اللوجستية الخاصة بالنقل والسكن وتخصيص ملاعب التدريب الخاصة به وحسب الأوقات المخصصة له من أجل عكس صورة إيجابية عن المنشآت الرياضية والضيافة العراقية".