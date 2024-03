2024-03-17 14:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد مصدر امني عن اصابة ثلاثة من منتسبي شرطة النفط بعد تعرض عجلتهم لحادث انقلاب جنوبي الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان عجلة مدنية نوع “شوفرليت” تُقل عناصر منتسبين لشرطة النفط يعملون في حقل الكطيعة تعرضت لحادث سير ما ادى الى انقلابها على الطريق الدولي قرب...

The post إصابة ثلاثة منتسبين لشرطة النفط بإنقلاب عجلتهم جنوب الناصرية first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post إصابة ثلاثة منتسبين لشرطة النفط بإنقلاب عجلتهم جنوب الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.