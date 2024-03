2024-03-17 14:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر في شرطة ذي قار عن تعرض دورية للشرطة الى اطلاق نار اثناء متابعة احد المطلوبين للقضاء جنوبي مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة اخبار الناصريةان قوة امنية تابعة لمركز شرطة الفضلية جنوب الناصرية واثناء متابعة احد المطلوبين للقضاء قام بفتح النار على الدورية. وأضاف المصدر ان...

The post القبض على متهم اطلق النار على دورية امنية جنوبي الناصرية first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post القبض على متهم اطلق النار على دورية امنية جنوبي الناصرية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.