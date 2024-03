ذي قار بانتظار موجة مطرية اعتبارا من يوم غد وتحذيرات من عواصف رعدية

2024-03-17 14:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية : من المتوقع ان تتاثر محافظة ذي قار باندماج منخفضي البحر الاحمر والمتوسط اعتبارا من يوم غد الاثنين يرافقها حالة مطرية متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة في عموم المحافظة. وقال مدير انواء الناصرية احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية، ان المحافظة ستتاثر يوم غد الاثنين باندماج منخفضين قادمين من...

