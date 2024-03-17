2024-03-17 14:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تنشر لكم شبكة أخبار الناصرية اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة ذي قار ليوم الاحد المصادف 17آذار للعام 2024. سعر الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150500 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل...

The post بورصة الناصرية: استقرار اسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد 17 آذار في ذي قار first appeared on شبكة اخبار الناصرية.

The post بورصة الناصرية: استقرار اسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد 17 آذار في ذي قار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.