2024-03-17 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، على ضرورة استحضار القيم الإنسانية والوطنية العالية التي يمتلكها الكرد.

وقالت المحكمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمناسبة ذكرى استخدام السلاح الكيمياوي ضد أبناء شعبنا الكردي الأبي في محافظة حلبجة من قبل النظام القمعي البعثي المباد والذي ذهب نتيجة ذلك عدد كبير من الشهداء رجالاً ونساءً شيوخاً وشباباً وأطفالاً على طريق الحرية ورفض الظلم والاستعباد البعثي، وبحلول هذه الفاجعة الأليمة لا بد لنا من استحضار القيم الإنسانية والوطنية العالية والشجاعة الكبيرة التي يمتلكها إخواننا الكرد طيلة نضالهم السابق ضد النظام البعثي".

وأضاف أن "في مثل هكذا مواقف لا بد لنا من أن نستذكر مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ونستلهم فجائع شهداء العراق شيعة وسنة عرباً وكرداً وتركماناً ومن مكونات الشعب جميعها وأن نستوحي ظلامة استباحة المدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ونستذكر شجن المقابر الجماعية والأهوار والدجيل ومجازر حلبجة وبارزان والأنفال والكرد الفيليين ومآسي التركمان في بشير ومعاناة أهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورؤسائها وشيوخها والرحمة والخلود لشهداء العراق في طريق الحرية ورفض الظلم والعمل من أجل الشعب والوطن والمستضعفين والفقراء".