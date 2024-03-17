2024-03-17 15:00:02 - المصدر: واع

الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، اليوم الأحد، تنصيب خانة 33K.V في محطة حديثة الروسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم بتغذية ناحية بروانة والسكران في قضاء حديثة غرب الأنبار.

وقال الطرموز، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الملاكات الهندسية والفنية في فرع الشبكة الأولى التابعة لشركة نقل الطاقة الكهربائية/الوسطى، وبإسناد شبكة غرب الأنبار، تمكنت من تنصيب خانة 33K.V في محطة حديثة الروسية الجديدة".

وأضاف، أن "فريق العمل تمكن من إكمال التصميم وتنفيذ الربط، لزيادة التغذية لمناطق ناحية بروانة والسكران في قضاء حديثة غرب الأنبار".