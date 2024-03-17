خلال مزاد اليوم.. البنك المركزي يبيع أكثر من 240 مليون دولار

2024-03-17 15:00:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، لتسجل أكثر من 240 مليون دولار في مزاد العملة اليوم الأحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي . وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 240 مليونا و715 الفا و778 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي . وذهبت معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، اعتمادات والتي بلغت 230 مليونا و 445 الفا و778 دولارا مرتفعة بنسبة 96 ، عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و270 ألف دولار.