2024-03-17 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لعصابات داعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري متميز ومتابعة حثيثة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لعصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك".

وأضافت أن "قواتنا الأمنية مستمرة بعملياتها النوعية في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية حتى تطهير أرضنا الحبيبة".