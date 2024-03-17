2024-03-17 15:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي البنداوي اليوم الاحد، ان لجنته ستستضيف قادة أمنيين لمناقشة وضع العراق بعد خروج القوات الأميركية. وذكر البنداوي لوكالة ايرث نيوز، ان “المفاوضات مستمرة بصدد انهاء ملف خروج ما تبقى من قوات التحالف الدولية في العراق وتم تشكيل اكثر من لجنة بخصوص هذا الموضوع”. واضاف “لدينا مجموعة […]

ظهرت المقالة الامن النيابية تستضيف قادة أمنيين لمناقشة وضع العراق بعد خروج القوات الأميركية أولاً على ايرث نيوز.