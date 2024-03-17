2024-03-17 15:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

استنكرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن تصريحات منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب عن نهاية الديمقراطية الأميركية وحديثه عن “حمام دماء” إذا لم يفز بالانتخابات المقبلة، وعدّتها تهديدات بممارسة عنف سياسي. وأصدرت حملة بايدن بيانا وصفت فيه ترامب بأنه خاسر في انتخابات 2020 “يصر على تهديداته بالعنف السياسي”، مشددة على أن ترامب يريد تكرار ما […]

ظهرت المقالة حملة بايدن ترد على حديث ترامب عن “حمام دم” أولاً على ايرث نيوز.