2024-03-17 15:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الاحد، ان معركة النزاهة ضد الفساد والفاسدين قادمة لا محالة، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة مع الأجهزة الرقابية في هذه الحرب الضروس. وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته “ايرث نيوز “، ان “القاضي حيدر حنون، شارك في الأمسية الرمضانية التي نظمتها دائرة العلاقات مع […]

ظهرت المقالة القاضي حنون: معركة النزاهة ضدَّ الفساد والفاسدين قادمة لا محالة أولاً على ايرث نيوز.