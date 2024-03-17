مكافحة الإرهاب: القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

2024-03-17 15:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لعصابات داعش في كركوك. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إنه “بعملية نوعية وبجهد استخباري متميز ومتابعة حثيثة تمكن أبطال جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لعصابات داعش […]

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