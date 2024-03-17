رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشباب ويصدر عدة توجيهات

2024-03-17 15:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشباب، فيما اصدر عدة توجيهات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للشباب، حيث جرت فيه مناقشة عدد من القضايا والموضوعات الشبابية، واتخاذ القرارات اللازمة بصددها".

وأضاف: "المجلس نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث أقر مشروع (صناعة المستقبل)، الذي يهدف إلى جمع شباب العراق، بما في ذلك شباب إقليم كردستان العراق، ضمن فعاليات موسمية؛ لتعزيز مهاراتهم واطلاعهم على الفرص والتحديات التي تواجههم في المستقبل، ومد جسور التواصل بينهم".

وتابع أنه "جرت الموافقة على المخطط الهندسي للمخيم الشبابي، المقدّم من قبل وزارة الشباب والرياضة، الذي يسع 500 شاب وشابة، المقترح إنشاؤه في بغداد ضمن الأرض المخصصة لملعب التاجيات"، مشيرا إلى انه "تقرر خلال الاجتماع قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار بتبني رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه المتميزة الخاصة بالشباب من طلبة الدراسات العليا، والمتعلقة باختصاص الوزارة، وتطبيقها على أرض الواقع".

ولفت إلى انه "تقرر ايضاً قيام وزارة الثقافة، بمنح إجازات ممارسة مهنة، في ما يتعلق بالمرافق السياحية، مثل افتتاح مكاتب سياحية، مقاهٍ، مطاعم، وغيرها للشباب دون سن 35 سنة، مقابل أجور مدعومة بخصم يقترحه مجلس الإدارة لدائرة المجاميع السياحية التابعة لهيأة السياحة في الوزارة آنفاً، على أن يكون الخصم من 25-50%".

وفي مجال مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، أوضح البيان ، انه "تقرر تأسيس نوادي الروبوت والذكاء الصناعي، ضمن المنتديات التابعة لمديريات الشباب والرياضة في بغداد، بواقع نادٍ واحد في كل مديرية، بالاعتماد على مدربين مختصين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو من الجهات الحكومية الأخرى، على أن تتولى محافظة بغداد تجهيز النوادي بالمستلزمات كافة، وتكون النوادي يإدارة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العلمية والأكاديمية، وتطبيقات الذكاء الصناعي، بالتعاون مع محافظة بغداد، وبإشراف ومتابعة المجلس الأعلى للشباب".

وذكر أن "الاجتماع شهد الموافقة على المعايير والشروط الخاصة بوسام الإبداع للمبدعين الشباب، وفقاً للدليل التعريفي المعدّ من قبل وزارة الشباب والرياضة، الذي يعد تكريماً مهماً يساهم في دعم الشباب المبدعين وتحفيزهم على مواصلة سيرتهم الإبداعية".

وبين أنه "بهدف رعاية ودعم ذوي الهمم من الشباب، ومدّ حلقات الوصل معهم، أقر المجلس إطلاق الاستمارة الإلكترونية للفريق الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يضم 1000 شابة وشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الناشطين والمتميزين".

وأكد السوداني خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة إيجاد قنوات وآليات لخلق الانسجام والتواصل بين الشباب من مختلف محافظات ومناطق العراق".

ووجه بـ"إطلاق مبادرات تخصّ رجال الأعمال والمستثمرين الشباب، كما وجه الوزراء والمستشارين بمتابعة ورعاية وحضور النشاطات والفعاليات التي يقيمها الشباب في محافظات العراق المختلفة".