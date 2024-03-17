الإعمار تحدد موعد إنجاز مشروع ساحة النسور بالكامل

2024-03-17 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاج

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، موعد إنجاز مشروع ساحة النسور بالكامل، فيما أشارت إلى وجود مشاريع جديدة سيعلن عنها بعد دخول مشاريع الحزمة الأولى للخدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ساحة النسور هو من أهم وأعقد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، حيث يضم عدة فقرات من العمل، منها إنشاء مجسرين وثلاثة أنفاق جديدة".

وأضاف الصفار، أن "مشروع ساحة النسور يسير وفق المخطط الزمني الذي تم وضعه والبالغ 550 يوماً، حيث سينجز بعض فقرات هذا المشروع منتصف العام الجاري"، مؤكداً أن "موعد إنجاز المشروع بالكامل سيكون في نهاية العام الجاري 2024".

وأشار إلى، أنه "سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة بعد دخول مشاريع الحزمة الأولى للخدمة، حيث سبق وأن تم افتتاح مجسر فائق حسن، كما سيتم افتتاح مجسر قرطبة مطلع شهر نيسان المقبل، ثم تليه باقي المشاريع تباعاً".

ولفت إلى، أن "هنالك مشاريع وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة جداً، منها مجسر الشالجية وكذلك المجسر في قناة الجيش الذي يربط منطقة الداخل بشارع فلسطين".