الهجرة: منحة الـ4 ملايين ستشمل جميع العوائل العائدة من المخيمات

2024-03-17 16:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - هندرين مكي

حددت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، موعد إيقاف الدعم عن مخيمات النازحين وإلغاء منحة العودة، فيما أشارت إلى أن منحة الـ4 ملايين دينار ستشمل جميع العوائل العائدة المستقرة خارج المخيمات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدعم سيتوقف عن مخيمات النازحين بعد تاريخ 30 تموز، حيث سيكون التوجه إلى العوائل العائدة، كما ستتوقف المنحة بعد هذا التاريخ"، عاداً ذلك "فرصة للعوائل النازحة لتسلم المنحة والعودة إلى مناطقهم أو الاستقرار خارج المخيمات".

وأضاف عباس، أن "منحة الـ4 ملايين دينار ستشمل كل العائدين حديثاً من المخيمات، ولكل المناطق، حيث سيتم التوزيع في محافظة نينوى وكذلك العائدين من مخيمات السليمانية إلى صلاح الدين"، مؤكداً أن "المنحة ستشمل جميع العوائل العائدة".

وحددت وزارة الهجرة والمهجرين، الـ30 من شهر تموز موعداً لإغلاق مخيمات النزوح، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الأول الجمعة، المباشرة بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثاً إلى قضاء سنجار.