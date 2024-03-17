وزارة النفط: نحرص على الإسراع في تنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية

2024-03-17 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، حرصها على الإسراع بتنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير عام شركة نفط الوسط إحدى تشكيلات وزارة النفط ، محمد ياسين أكد خلال تفقده أعمال تطوير حقلي ( الخشم الأحمر وگلابات) في محافظة ديالى ، حرص وزارة النفط والشركة على الإسراع في تنفيذ خطط الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية ، عبر توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لعمل الشركات العالمية الفائزة بجولات التراخيص الخامسة لتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية".وأضاف، أن "زيارته هذه تأتي ضمن توجيهات وزير النفط الرامية الى متابعة عمليات المباشرة بتطوير وتأهيل حقلي الخشم الأحمر وگلابات) من اجل استثمار كميات جيدة من الغاز من قبل شركة الهلال الاماراتية الفائزة بتطوير الحقلين ، ضمن المواعيد والالتزامات بخطط التطوير، وصولاً إلى الإنتاج "، مشيرا إلى أهمية "تطوير هذه الحقول في إضافة كميات جديدة من النفط والغاز إلى الإنتاج الوطني".وأوضح البيان ،أن "مدير عام الشركة عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في المحافظة ، بهدف التنسيق الأمني والتعاون في هذا المجال"، منوها أنه "رافق المدير العام في جولته التفقدية عدداً من مدراء الهيئات والأقسام الفنية المختصة ، وممثل شركة الهلال الإماراتية المطورة للحقلين المذكورين".