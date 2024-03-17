التضخم يتباطأ في قطر خلال شهر شباط الماضي

2024-03-17 17:10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر شباط الماضي إلى 2.7 بالمئة من 2.99 بالمئة في كانون الثاني السابق له، وفق بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، الأحد. وكان معدل التضخم قد ارتفع في كانون الثاني الماضي إلى 2.99 بالمئة من 1.65 بالمئة في كانون الاول 2023. وتسعى قطر إلى مواجهة ارتفاع التضخم لديها الذي يأتي في ظل موجة تضخم عالمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في قطر في عام 2024 إلى نحو 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة في العام الماضي. وجاء ارتفاع التضخم في قطر خلال شباط الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2023 نتيجة ارتفاع أسعار ست مجموعات أولها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 بالمئة على أساس سنوي، وفق جهاز التخطيط والإحصاء. وتشكل مجموعتا الأغذية والترفيه سويا 24.6 بالمئة، أي ما يقارب الربع من وزن مؤشر أسعار المستهلك في قطر. وعلى أساس شهري فقد انخفض التضخم في قطر خلال شباط الماضي بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الثاني السابق له.