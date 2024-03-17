إصابة غامضة تضرب برشلونة قبل موقعة أتلتيكو اليوم

2024-03-17 17:12:03 - المصدر: واع

متابعة -واعتعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة لإصابة غامضة قبل ساعات من مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، تلقى أنباء سيئة صباح اليوم، بعد التأكد من عدم قدرة البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق، على اللعب أمام أتلتيكو.وأشارت إلى أن التشخيص الأولي لكانسيلو يؤكد أن اللاعب يعاني من مشاكل في اللياقة البدنية دون ذكر أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن المباريات.وكان تشافي يعتمد على كانسيلو في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب بالدي حتى نهاية الموسم.وأوضحت أنه من الصعب الدفع بماركوس ألونسو أساسيا عقب عودته من الإصابة، لذا قد يضع تشافي سيرجي روبرتو أو هيكتور فورت في مركز الظهير الأيسر أمام أتلتيكو.المصدر : كورة