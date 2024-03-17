2024-03-17 17:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

بيان شجب واستنكار .. تستنكر المديرية العامة لتربية البصرة حادثة الاعتداء على اثنين من مدرسي ثانوية الشهيد محمد عبدالعزيز الكنعان للبنين في قضاء أبي الخصيب من قبل عدد من أولياء الأمور صباح الأحد 2024/3/17 حيث قاموا بضربهما بعد أن كانا يحاولان فض شجار حدث بين الطلبة خارج المدرسة مما أدى إلى جروح خطيرة نقلوا على […]

ظهرت المقالة تربية البصرة تدين الاعتداء على مدرسين من قبل أولياء أمور أولاً على ايرث نيوز.