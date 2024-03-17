ايران تقتل 589 عتالا كورديا على الحدود خلال 10 اعوام

2024-03-17 17:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت احصائيات قامت بها عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، اليوم الاحد، ان السنوات العشر الماضية شهدت مقتل 589 عتالا كورديا باطلاقات نارية من جانب قوات الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في الاحصائيات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان الاسبوع الماضي فقط شهد اصابة نحو 20 عتالا باطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري الايراني لقي قسم منهم مصرعه وأصيب آخرون بجروح.

وتؤكد منظمة (هەنگاو=الخطوة) المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها انه "ان الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي شهدت مصرع 41 عتالا وكاسبا في المناطق الحدودية لشرق كوردستان (المناطق ذات الاغلبية الكوردية في شمال غرب كوردستان) مع جنوب كوردستان (اقليم كوردستان العراق) بسبب اطلاق نيران مباشرة من قوات الحرس الثوري الإيراني فيما اصيب 292 عتالا آخر بجروح متفاوتة".

وفي الوقت نفسه نشرت منظمة حقوق الانسان (كوردبا) إحصائية تؤكد على "أن سنة 2023 تعتبر سنة دموية للعتالين، لأن أكثر من 341 عتالا قتلوا او جرحوا على يد قوات الحرس الثوري الإيراني، كان من بينهم 22 عتالا دون سن الـ18 عاما".

وكشف تقرير (كوردبا) ان السنوات الـ12 الماضية شهدت مقتل 589 عتالا قتلوا وأصيب 1617 آخرين بجروح.

ووفقا للمصدر نفسه فإن 87% من العتالين قتلوا او اصيبوا باصابات مباشرة من نيران الحرس الثوري الايراني، وكذلك اصيب نحو 4% منهم بجروح بسبب تعرضهم للضرب والتعنيف من قبل تلك القوات.

وأوضحت الإحصاءات فإن المناطق الحدودية لمدينة بانه بمحافظة سنندج الكوردية الايرانية شهدت أكبر عدد من الضحايا إذ بلغت نسبتهم نحو 49% من إجمالي عدد الضحايا، فيما شهدت المناطق الحدودية لمنطقة نوسود بمحافظة كرمانشاه ما نسبته 32% من الضحايا فجاءت في المرتبة الثانية.

ونقل التقرير عن عضو المجلس الأعلى للمحافظات الايرانية قوباد كرمبور تصريحاته لوكالة ايلنا "ان اكثر من 50% من العتالين يحملون شهادات البكالوريوس أو الماجستير، وان عتالا يحمل شهادة الماجستير في علم الرياضيات قتل بسبب حمله لجهاز تلفزيون".