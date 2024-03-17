النجيفي يدعو "عقلاء" الإطار التنسيقي لتغليب المصلحة العامة في توزيع لجان مجلس نينوى

2024-03-17 18:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي، يوم الأحد، من وصفهم بـ"العقلاء في الطرف الآخر"، في إشارة إلى قوى الإطار التنسيقي، إلى تغليب المصلحة العامة في ملف توزيع اللجان المحلية.

وقال النجيفي، وهو عن كتلة "نينوى الموحدة" في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "منذ بداية عمل المجلس سعت كتلة نينوى الموحدة إلى أن تكون جزء من الحل لا المشكلة، وأن نصل إلى توزيع منصف للجان المجلس، ونحن مستمرون بالتواصل مع الكتل السياسية في هذا الأمر".

وأضاف "نتوسم من العقلاء في الطرف الآخر الذين يشاركوننا نفس الرغبة بتغليب المصلحة العامة، أن لا يتم ذلك بأنصاف الحلول وإنما بحل شامل لجميع الأطراف".

وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد خلافات كبيرة في توزيع رئاسات اللجان، إذ كشفت مصادر سياسية من داخل المجلس عن سعي كتلة الإطار التنسيقي للاستحواذ على أغلبية رئاسات اللجان.

وكانت عضو المجلس سمية غانم الخابوري، قد أكدت في وقت سابق أن المجلس "شهد انقلاباً على الاتفاقات السياسية من قبل أعضاء الإطار التنسيقي في محاولة للاستئثار باللجان".