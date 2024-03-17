فريق التواصل الحكومي: انطلاق حملة "بين أهلنا" الخدمية بمحافظة ذي قار

2024-03-17 18:12:01 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحأعلن فريق التواصل الحكومي الإلكتروني، اليوم الأحد، انطلاق حملة (بين أهلنا) الخدمية في محافظة ذي قار.وقال عضو الفريق قاسم البديري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انطلقت من خلال فريق التواصل الإلكتروني الحكومي حملة (بين أهلنا) في محافظة ذي قار، وسيتم استهداف المناطق المحرومة من الخدمات وتم حاليا اختيار 3 مناطق".وأضاف، أن "10 وزارات وجهات قطاعية تشارك في هذه الحملة ميدانياً بينها دوائر تتمثل بمستشفى متنقل تابع للهلال الأحمر ومستشفى متنقل تابع إلى دائرة صحة المحافظة وممثلين عن هيئة الرعاية الاجتماعية وعن البلديات والكهرباء وبحضور قسم شؤون المواطنين التابع إلى مكتب رئاسة الوزراء لسماع المشاكل وحلها آنياً كل من حسب اختصاصه".بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء موسى الفياض لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن " حملة (بين أهلنا) انبثقت من فريق التواصل الحكومي الإلكتروني لتقديم الخدمات بكافة اشكالها إلى شرائح المجتمع المستحقة الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة بكافة القطاعات".