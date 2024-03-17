2024-03-17 18:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على (3) متسللين حاولوا تجاوز الحدود غير شرعية في واسط ونينوى. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الفوج الاول في لواء الحدود العشرون وفوج مغاوير المنطقة الثالثة والفوج الاول في لواء الحدود التاسع عشر وفي عمليات منفصلة تمكن من إلقاء القبض على (3) […]

ظهرت المقالة اعتقال 3 متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود في واسط ونينوى أولاً على ايرث نيوز.