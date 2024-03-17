2024-03-17 18:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تفاصيل الموجة المطرية المرتقبة، فيما توقعت حدوث سيول وانخفاض درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، إن “البلاد تتأثر بمنخفض جوي ناتج من اندماج منخفضين جويين الأول من البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ورطبة نسبياً والثاني من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية دافئة ورطبة نسبياً […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية تكشف تفاصيل الموجة المطرية المرتقبة في العراق أولاً على ايرث نيوز.