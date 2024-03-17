2024-03-17 18:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، برفع الغرامات للعجلات المرقمة برقم شمالي لمرور الإقليم من أجل تغريم المخالفين. وذكر بيان للداخلية ورد لوكالة إيرث نيوز أن “الوزير عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً مع مديرية المرور العامة لمناقشة تجربة الإشارات الذكية ونتائجها الإيجابية في الشارع ومدى تفاعل المواطنين مع القانون وتطبيقه”. وتابع […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يصدر توجيهًا حول غرامات “السيارات الشمالية” أولاً على ايرث نيوز.