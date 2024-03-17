استقرار التضخم السنوي في عمان خلال شباط

2024-03-17 18:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقر المؤشر العام للتضخم في عمان خلال شباط الماضي على أساس سنوي. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأحد السابع عشر من مارس آذار، عن المركزي الوطني للإحصاء والمعلومات، ارتفع مؤشر أسعار مجموعة الحليب والجبن والبيض بنحو 4.2، في حين زاد مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.1. كما ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنحو 2. على الجانب الآخر، انخفضت مجموعة الأسماك بنسبة 9.9، كما تراجعت مجموعة النقل والخضروات بنسبة 2.6 و3.8 على الترتيب. هذا ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العماني 1.4 في 2024. فيما تتوقع الميزانية العمانية للعام الجاري أن يبلغ حجم الإنفاق حوالي 11.65 مليار ريال بزيادة 2.6 عن تقديرات عام 2023، وكذلك تسجيل إيرادات قدرها 11.01 مليار ريال بزيادة 9.5 عن تقديرات 2023.