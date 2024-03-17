بهذه القيمة.. تسلا ترفع سعر سيارتها من طراز "واي"

2024-03-17 18:20:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قررت شركة تسلا رفع سعر سياراتها الكهربائية من طراز واي في عدد من الدول الأوروبية، وذلك بدايةً من 22 اذار الجاري. ومن المقرر أن يرتفع سعر سيارة تسلا من طراز واي في بعض الدول الأوروبية بنحو ألفي يورو 2177 دولار. وجاء الإعلان عن زيادة الأسعار بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الأميركية المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الجمعة، على منصة إكس تويتر سابقاً إنها ستزيد أسعار جميع سيارات الطراز واي في الولايات المتحدة بمقدار ألف دولار في الأول من نيسان. وكانت تسلا قد رفعت أسعار سيارات الدفع الخلفي من طراز وايوالمركبات طويلة المدى بمقدار ألف دولار إلى 43,990 دولاراً و48,990 دولاراً على التوالي، مطلع اذار الجاري. وقال ماسك، في شباط الماضي، رداً على منشور من شركته على منصة إكس يعلن فيه أن الأسعار سترتفع في الشهر التالي: هذه هي المعضلة الأساسية للتصنيع: تحتاج المصانع إلى إنتاج مستمر من أجل الكفاءة، لكن طلب المستهلكين موسمي. وتضررت هوامش أرباح تسلا بسبب حرب الأسعار مع المنافسين التي بدأت قبل أكثر من عام. وكانت تسلا قد حذرت في كانون الثاني الماضي من انخفاض نمو المبيعات بشكل ملحوظ خلال 2024، حيث تركز على إنتاج الجيل التالي من السيارات الكهربائية تحت مسمى ريدوود.