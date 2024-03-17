2024-03-17 19:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن “حزب الله” اللبناني اليوم الأحد، استهدافه لمواقع عسكرية وجنود إسرائيليين جنوبي الحدود، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. وصدرت عن “حزب الله” بيانات عدة جاء فيها أنه “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة: ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق […]

ظهرت المقالة “حزب الله” اللبناني ينفذ 5 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة أولاً على ايرث نيوز.