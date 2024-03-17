طرق وجسور صلاح الدين تعلن مشاريعها المنجزة وخطتها للعام الحالي

2024-03-17 19:24:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأحصت مديرية الطرق والجسور في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، المشاريع المنجزة وقيد الإنجاز في المحافظة، وخطتها للعام الحالي.وأوضح مدير الطرق والجسور في المحافظة محمد يونس في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "العمل مستمر وبوتيرة عالية في أغلب المشاريع التي تمت إحالتها من قبل محافظة صلاح الدين الى مديرية الطرق والجسور وتم إنجاز عدد من المشاريع ومنها تبليط طرق متفرقة في ناحية يثرب بنسبه مئة بالمئة ، وتأهيل الشارع الرئيسي (سايدين ) في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط والذي تم إنجازه ايضا بنسبة مئة بالمئة".وأضاف، " تم ايضا إنجاز الطريق الرابط بين طريق اللاين والمطبك في ناحية الإسحاقي بطول 10 كم، فضلا عن تأهيل طرق متفرقة ومنها طريق في ناحية الحجاج وطريق حسين عفات وطريق ناحية تلول الباج بطول 8 كم ونصف، وطريق المشتل في قضاء سامراء، إضافة الى إنشاء شارع ممر ثاني لمنطقة الحويش".وأشار يونس الى "وجود مشاريع أخرى ضمن خطة العام الحالي لدى مديرية الطرق والجسور لازال العمل جاريا بها، ومنها إنشاء ممر ثان لناحية يثرب وانشاء طريق ممر ثان لقضاء الشرقاط ، إضافة الى إنشاء جسر المعتصم الرابط بين ناحية المعتصم وناحية الإسحاقي"، معربا عن أمله في "إنجاز هذه المشاريع كليا خلال هذا العام او مطلع العام المقبل".